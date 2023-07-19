Шапочки для бассейна и душа могут пригодиться садоводам – результат вас удивит

Стало известно, для чего использовать шапочки для душа.

Многие считают шапочки для душа бесполезными предметами для ванны. Однако опытные хозяйки и дачники давно уже используют эти изделия на практике.

Шапочки для душа имеют множество полезных применений. Например, с их помощью можно создать своеобразный парник для выращивания растений. Этот трюк особенно хорошо работает с культурами, которые растут в горшках.

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Еще одно полезное применение шапочек – использование их для покрытия посуды с едой. Благодаря резинке предотвращается попадание насекомых в тарелку или кастрюлю. Об этом рассказали в cpykami.ru.