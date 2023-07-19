Большая миграция, пик разводов: астролог рассказала, что ждет человечество в ближайшие полтора года

Фото: freepik.com

Анна Савельева предупредила, чем для людей обернется новолуние. По словам астролога, наступает новый этап.

Движения планет не прекращаются. Астролог Анна Савельева рассказала, как отразится на людях новолуние, которое случилось 17 июля. По словам эксперта, наступит новый этап, поэтому в течении полутора лет будут происходить большие изменения. Анна отметила в беседе с Teleprogramma.pro, что некоторые люди не будут развиваться, если прямо сейчас не начнут действовать. 

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«Это будет кармическое новолуние и будет глобальный переворот. Следующие полтора года будут учить самостоятельности. Мы будем очень ярко проходить свои жизненные уроки, кармические задачи. Это может привести к глобальным переменам во всех сферах. 

Это некий процесс, который будет запускать новолуние. Наше человечество достигло нового уровня. Будет какой-то новый переход. Будут активно освещаться некие вопросы в атомной энергетике, кризисы разной тяжести. Мир и материя уходят на второй план. Вверх берет духовность, самокопание. Кто привык жить одной материей, у того будут сложности.

Может быть большая миграция, переезды. Люди будут активно менять деятельность свою, будут искать место для лучшей жизни. Будет активная проработка отношений, пик разводов. Все начнется сейчас с ретроградной Венеры и может затянуться на полтора года. 

У тех людей, у кого нет целей, у них ничего хорошего не будет. Им прям сейчас нужно составить план и назначить цель, чтобы к ней идти. Иначе все приведет к глобальному застою лет на 12. Люди останутся в том же состоянии, что и сейчас. Мы будем иметь то, что имеем. Если много обил и проблем, то они приумножатся. А те кто счастливы и наслаждаются жизнью, им будет еще лучше. Это будет расплата за бездействие. 

Вселенная будет подталкивать к важным событиям в жизни, может быть даже не самым приятным способом», – высказалась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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