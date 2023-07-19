Большая миграция, пик разводов: астролог рассказала, что ждет человечество в ближайшие полтора года

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«Это будет кармическое новолуние и будет глобальный переворот. Следующие полтора года будут учить самостоятельности. Мы будем очень ярко проходить свои жизненные уроки, кармические задачи. Это может привести к глобальным переменам во всех сферах.

Это некий процесс, который будет запускать новолуние. Наше человечество достигло нового уровня. Будет какой-то новый переход. Будут активно освещаться некие вопросы в атомной энергетике, кризисы разной тяжести. Мир и материя уходят на второй план. Вверх берет духовность, самокопание. Кто привык жить одной материей, у того будут сложности.

Может быть большая миграция, переезды. Люди будут активно менять деятельность свою, будут искать место для лучшей жизни. Будет активная проработка отношений, пик разводов. Все начнется сейчас с ретроградной Венеры и может затянуться на полтора года.

У тех людей, у кого нет целей, у них ничего хорошего не будет. Им прям сейчас нужно составить план и назначить цель, чтобы к ней идти. Иначе все приведет к глобальному застою лет на 12. Люди останутся в том же состоянии, что и сейчас. Мы будем иметь то, что имеем. Если много обил и проблем, то они приумножатся. А те кто счастливы и наслаждаются жизнью, им будет еще лучше. Это будет расплата за бездействие.

Вселенная будет подталкивать к важным событиям в жизни, может быть даже не самым приятным способом», – высказалась эксперт.