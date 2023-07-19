Возьмите спички – так вы спасете цветы в квартире

Стало известно, как правильно ухаживать за комнатными растениями.

Уход за комнатными растениями требует аккуратности и внимания. Чтобы цветы всегда радовали своим роскошным видом, необходимо следить за регулярным поливом, а также обеспечивать их удобрением и бороться с вредителями.

Однако есть способ, который может в уходе за растениями.

Для этого лайфхака нужно засунуть несколько спичек в землю на расстоянии около 5 сантиметров друг от друга, стороной с серой вниз. Поливать растения нужно в обычном режиме. Спички нужно менять через каждые 2-3 раза.