Возьмите спички – так вы спасете цветы в квартире

Стало известно, как правильно ухаживать за комнатными растениями.
Уход за комнатными растениями требует аккуратности и внимания. Чтобы цветы всегда радовали своим роскошным видом, необходимо следить за регулярным поливом, а также обеспечивать их удобрением и бороться с вредителями.
Однако есть способ, который может в уходе за растениями.
Для этого лайфхака нужно засунуть несколько спичек в землю на расстоянии около 5 сантиметров друг от друга, стороной с серой вниз. Поливать растения нужно в обычном режиме. Спички нужно менять через каждые 2-3 раза.
Специалисты рассказали, что сера в небольших дозах может служить как удобрение для растений.
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Кроме того, она эффективно борется с мелкими насекомыми, которые могут находиться рядом с растениями. Об этом сообщили belnovosti.by.