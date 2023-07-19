«Венера добавит неприятностей»: астролог предупредила о грядущих ссорах и проблемах — отношения подвернутся проверке

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«Венера входит в ретроградность с 23 июля по 4 сентября. Кажется, что планета идет назад, но на самом деле она делает петлю. Венера дает проблемы с чувственной сферой. Это неприятие себя, жесткое непонимание себя, а также может быть большая иллюзия, что человек сам себе не нравится. Это можно использовать на благо. Например, если не нравится фигура, то можно пойти в спортзал, исправить питание.

А если внешность не нравится, то можно обратиться к косметологу. Но нельзя с этим злоупотреблять. Венере все мало. В этот период люди могут уходить из отношений, могут быть измены, кто-то заводит любовницу. Однако можно договорится, если отношения не изжили себя. Ретроградная Венера проверяет отношения на прочность.

Не советую в этот период свадьбы, заводить новые отношения. Лучше отложить это, так как Венера добавит неприятностей. Не стоит в этот период съезжаться. Будет обман в отношениях. Особенно Венера сейчас будет входить в поле с черной Луной, такой кармической планетой, что как раз дает проверку чувств. Это у всех будет», – заявила эксперт.