«Цены на грузовые перевозки могут вырасти»: специалист рассказал об изменении стоимости продуктов этой осенью

Магазин. Фото: Global Look Press 

Экономист Леонид Холод поделился важной информацией.

Стало известно, что в России резко подорожают продукты питания и другие товары.

Все дело в том, что в 2023-м году резко выросла стоимость грузовых перевозок.

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К слову, товар на полках российских магазинов напрямую связан со стоимостью грузовых перевозок.

«Цены на грузовые перевозки могут вырасти в связи с увеличением стоимости топлива и иных видов нефтепродуктов в РФ», – отметил специалист в беседе с vm.ru.

Напомним, ранее стало известно о росте цен на какао.

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