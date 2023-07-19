«Цены на грузовые перевозки могут вырасти»: специалист рассказал об изменении цен на продукты этой осенью

Стало известно, что в России резко подорожают продукты питания и другие товары.
Все дело в том, что в 2023-м году резко выросла стоимость грузовых перевозок.
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К слову, товар на полках российских магазинов напрямую связан со стоимостью грузовых перевозок.
«Цены на грузовые перевозки могут вырасти в связи с увеличением стоимости топлива и иных видов нефтепродуктов в РФ», – отметил специалист в беседе с vm.ru.
Напомним, ранее стало известно о росте цен на какао.