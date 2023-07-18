Муравьи бросят запасы и пулей унесутся с участка: просто положите эту таблетку на их гнездо

Муравьи. Фото: Global Look Press

Об этом способе почти никто не знает.

Если вы перепробовали разные способы борьбы с муравьями, но гнездо вредителей до сих пор не опустело. Обязательно воспользуйтесь этим советом. По заверениям матерых дачников, муравьи покинут свое жилище так быстро, как только смогут.

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Чтобы поставить точку в противостоянии со вредными букашками, положите в центр муравейника одну таблетку валидола. И отправляйтесь по своим делам.

Спустя несколько часов число насекомых заметно сократится. Пройдет еще немного времени, и в гнезде не останется ни одного обитателя.

Источник: sad-vreditel.ru

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