Муравьи бросят запасы и пулей унесутся с участка: просто положите эту таблетку на их гнездо

Если вы перепробовали разные способы борьбы с муравьями, но гнездо вредителей до сих пор не опустело. Обязательно воспользуйтесь этим советом. По заверениям матерых дачников, муравьи покинут свое жилище так быстро, как только смогут.

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Чтобы поставить точку в противостоянии со вредными букашками, положите в центр муравейника одну таблетку валидола. И отправляйтесь по своим делам.