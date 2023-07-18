Как разом отмыть все крышки от кастрюль и сковородок — справитесь за 20 минут

Многие хозяйки начищают кастрюли и сковородки до блеска. А о крышках как-то забывают. Если вы тоже откладываете это дело на потом. То, возможно, сейчас самое время заняться данным вопросом.

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Проблему можно решить всего за 15 минут. Рецепт прост. Смешайте 1 ст ложку горчицы с 2 ст ложками соды, добавьте сюда же 1 ст ложку любого средства для мытья посуды и залейте все это дело 3 литрами кипятка.

Погрузите в этот состав все крышки разом и подождите. Через четверть часа от нагара и прочих загрязнений не останется никаких следов. Протрите изделия губкой, ополосните водой и наслаждайтесь идеально чистой посудой.

Источник: cpykami.ru