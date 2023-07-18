Вот как нужно обрезать малину в конце лета, чтобы повысить урожайность в новом сезоне

Если ваш малинник начал сдавать позиции. Ягоды стало меньше. А та, что есть, измельчала. Пора задуматься об обрезке кустарника.

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На самом деле эту процедуру необходимо проводить каждый год. Но начать никогда не поздно.

Во-первых, без сожаления удалите молодую поросль и мелкие ветки. Оставьте не более пяти крупных стеблей. А остальное отрежьте. Вы даже представить себе не можете, сколько сил появится у растения. И все они пойдут на формирование будущего урожая.

Во-вторых, отсеките макушку. Это следует сделать с каждым кустом выше 100 см. Такая процедура может показаться вам странной. Однако бояться не стоит. Вскоре на растении начнут появляться свежие почки. И это, несомненно, положительно повлияет на будущее плодоношение культуры.

Источник: YouTube-канал «Сад без секретов»