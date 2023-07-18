Это делать в ретроградную Венеру с 20 июля до 7 сентября категорически нельзя: астролог заявила, что будет очень плохо

Движения планет не прекращаются. Происходящее в космосе влияет на людей. Астролог Елена Мун объяснила, что категорически нельзя делать в период ретроградной Венеры, который будет с 20 июля до 7 сентября. Она пояснила, что Венера — это планета чувственности, любви. В связи с этим в период ретроградности этой планеты внимание людей переключится с внешнего на внутреннее.