Увидим абсолютно новые цифры: аналитики озвучили, сколько будет стоить доллар к концу этой недели

Рубль в этот вторник, 18 июля, впервые за последние недели перестал проседать по отношению к мировым валютам.

На торгах на Московской валютной бирже рубль укрепился. Курс доллара к закрытию торгов снизился на 10 копеек, до 90,9 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,63 рубля, евро — на 18 копеек, до 101,94 рубля.

Аналитики считают, что тренд на укрепление сохранится, как минимум, до конца этой недели. И все мы увидим новые цифры, которых не было какое-то время.

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