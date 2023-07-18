Что делать, если в кошельке пусто? Положите в него этот талисман — деньги вскоре появятся

Если ваши финансовые дела обстоят не лучшим образом, попробуйте привлечь достаток с помощью специального талисмана.

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Эзотерики считают, что денежные потоки способен открыть лист лавра благородного. Иными словами, обычная лаврушка.

Чтобы специя сработала как нужно, ее следует завернуть в красную бумажку и спрятать в потайном кармашке кошелька.

О талисмане нельзя распространяться. Он должен остаться тайной даже для ваших близких друзей. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.

Источник: tut-news.ru