Собрали клубнику? Теперь полейте грядки этим составом, иначе в следующем году ягода будет мелкой

В июле завершается период плодоношения садовой клубники. Но это не значит, что о ягодных посадках можно забыть до весны. Наоборот, сейчас самое время подкормить кустики, чтобы они набрались сил перед следующим сезоном.

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Сейчас как нельзя кстати придется удобрение из жидкого навоза. Для его приготовления смешайте 2,5 литра органики с 7,5 литрами воды.