Собрали клубнику? Теперь полейте грядки этим составом, иначе в следующем году ягода будет мелкой

Фото: freepik.com/aleksandarlittlewolf

Растение начинает готовиться к новому сезону уже сейчас.

В июле завершается период плодоношения садовой клубники. Но это не значит, что о ягодных посадках можно забыть до весны. Наоборот, сейчас самое время подкормить кустики, чтобы они набрались сил перед следующим сезоном.

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Сейчас как нельзя кстати придется удобрение из жидкого навоза. Для его приготовления смешайте 2,5 литра органики с 7,5 литрами воды. 

После этого подождите 72 часа. Когда время пройдет, разбавьте настой водой в соотношении 1 к 5 и используйте его для полива растений. 

На один ягодный куст потребуется взять не менее 1 литра подкормки. Сделайте все в соответствии с инструкцией, и богатый урожай крупной клубники будет вам обеспечен.

Источник: ogorod.ru

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