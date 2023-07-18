Собрали клубнику? Теперь полейте грядки этим составом, иначе в следующем году ягода будет мелкой

В июле завершается период плодоношения садовой клубники. Но это не значит, что о ягодных посадках можно забыть до весны. Наоборот, сейчас самое время подкормить кустики, чтобы они набрались сил перед следующим сезоном.
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Сейчас как нельзя кстати придется удобрение из жидкого навоза. Для его приготовления смешайте 2,5 литра органики с 7,5 литрами воды.
После этого подождите 72 часа. Когда время пройдет, разбавьте настой водой в соотношении 1 к 5 и используйте его для полива растений.
На один ягодный куст потребуется взять не менее 1 литра подкормки. Сделайте все в соответствии с инструкцией, и богатый урожай крупной клубники будет вам обеспечен.
Источник: ogorod.ru