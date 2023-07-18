Просто полейте огурцы этим: ни одна завязь не пропадет, плодов будет много, и все сладкие, хрустящие

Отличной подкормкой для огурцов является обычная вода с добавлением сахара. Огурцы обожают глюкозу и благодаря ей растут лучше, завязи не пропадают, образуется много плодов. И все они — сладкие и хрустящие.

Правда, недостаточно просто размешать сахар в воде. Это так не работает.

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