Натрите этим подмышки за два часа до выхода на улицу и будете благоухать: справляемся с запахом пота без дезодоранта

Девушка показывает красивые подмышки. Фото: Global Look Press

Избавиться от запаха помогут цитрусовые.

Цитрусовые, благодаря содержащимся в них эфирным маслам, прекрасно справляются с нейтрализацией неприятных запахов. Касается это и ароматов, исходящих от потного человеческого тела.

Чтобы придать приятный запах телу, нужно натереть подмышки, ступни и ладони рук свежеочищенной кожурой апельсина. Делать это нужно за пару часов до выхода на улицу или перед сном.

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Предотвращает размножение бактерий, которые и являются причиной неприятного запаха пота, лимон. Долькой лимона тоже можно натирать кожу после душа. Через пятнадцать минут нужно смыть. Если же появилось раздражение, смыть немедленно.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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