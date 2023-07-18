Натрите этим подмышки за два часа до выхода на улицу и будете благоухать: справляемся с запахом пота без дезодоранта

Цитрусовые, благодаря содержащимся в них эфирным маслам, прекрасно справляются с нейтрализацией неприятных запахов. Касается это и ароматов, исходящих от потного человеческого тела.

Чтобы придать приятный запах телу, нужно натереть подмышки, ступни и ладони рук свежеочищенной кожурой апельсина. Делать это нужно за пару часов до выхода на улицу или перед сном.

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