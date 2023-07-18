Что нужно положить в горшок, чтобы «денежное дерево» выпустило бутоны — хитрость цветоводов

«Денежное дерево» может украшать ваш подоконник годами и даже десятилетиями. Но при этом цветения этого чудесного растения вы не увидите.

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Многие хозяйки вообще думают, что их зеленый питомец не способен завязывать бутоны. И зря! Толстянка обязательно порадует вас пышным цветением, если обеспечить ей должный уход.

Для начала обратите внимание на землю. Грунт должен быть песчаным. Это обязательное условие для правильного развития растения.

Далее убедитесь в том, что не заливаете цветок. Воду нужно подавать не чаще 1 раза в 3 недели.

И, конечно, не забудьте подкормить толстянку. «Денежное дерево» любит яичную скорлупу. Измельчите ее в порошок и посыпьте им почву вокруг растения.

Если выполнить эти условия, то цветение не заставит себя долго ждать.

Источник: YouTube-канала «Дачные хитрости»