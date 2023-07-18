Людей ждут серьезные перемены: астролог призвала готовиться к «большому взрыву» — опасные дни названы

«Большой Крест – это огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить», – пояснила Юлия.

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Она добавила, что эта энергия может привести к катастрофе или «квантовому скачку». Именно это изменит жизни многих людей. Астролог подчеркнула, что происходящее затронет Козерогов, Раков, Весов и Овнов. Еще сильнее на себе эти перемены почувствуют Скорпионы и Львы.