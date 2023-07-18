Людей ждут серьезные перемены: астролог призвала готовиться к «большому взрыву» — опасные дни названы

Астрологи давно убедились, что перемещения планет влияют на жизни людей. 18 и 19 июля – едва ли не самые важные дни этого лета. Об этом заявила астролог Юлия Лифанова. Она рассказала, что в эти дни следует ждать «большого взрыва». Она поделилась своими подсчетами. По словам эксперта, на небе собирается самая тяжелая конфигурация планет, которая называется Большой Крест. Образуется огромная и опасная энергия.
«Большой Крест – это огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить», – пояснила Юлия.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она добавила, что эта энергия может привести к катастрофе или «квантовому скачку». Именно это изменит жизни многих людей. Астролог подчеркнула, что происходящее затронет Козерогов, Раков, Весов и Овнов. Еще сильнее на себе эти перемены почувствуют Скорпионы и Львы.
«Также серьезные перемены будут у людей, рожденных в следующие даты: 20 и 21 января, 20 и 21 апреля, 23 и 24 июля, 23 и 24 октября», – рассказала Лифанова, пишет журнал wday.ru.