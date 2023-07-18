75 или 85 рублей: когда доллар будет стоить столько — аналитики дали четкий расклад

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов рассказали, что будет дальше с курсом валют.

Рубль на торгах в этот вторник, 18 июля, впервые за несколько недель начал умеренно расти по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.

Аналитики называют несколько причин такого развития событий. Это и приближающийся налоговый период, и рост цен на нефть, и ожидание повышения Центробанком ключевой ставки.

Эксперты в сфере финансов не исключают, что рубль в среднесрочной перспективе укрепится до 85, а то и 75 рублей.

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«При условии отсутствия нового геополитического негатива, ускоряющейся инфляции, ожидаемого охлаждения спроса на импортные товары (ввиду возросшей стоимости в рублях) со стороны потребителей, снижения дисконтов на международных рынках на российские энергоносители, можно ожидать в среднесрочной экспертизе укрепления рубля до уровня в 75-85 рублей за доллар», — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По материалам 1prime.ru

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