75 или 85 рублей: когда доллар будет стоить столько — аналитики дали четкий расклад

Рубль на торгах в этот вторник, 18 июля, впервые за несколько недель начал умеренно расти по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.

Аналитики называют несколько причин такого развития событий. Это и приближающийся налоговый период, и рост цен на нефть, и ожидание повышения Центробанком ключевой ставки.

Эксперты в сфере финансов не исключают, что рубль в среднесрочной перспективе укрепится до 85, а то и 75 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».