75 или 85 рублей: когда доллар будет стоить столько — аналитики дали четкий расклад

Рубль на торгах в этот вторник, 18 июля, впервые за несколько недель начал умеренно расти по отношению к мировым валютам — евро, доллару и юаню.
Аналитики называют несколько причин такого развития событий. Это и приближающийся налоговый период, и рост цен на нефть, и ожидание повышения Центробанком ключевой ставки.
Эксперты в сфере финансов не исключают, что рубль в среднесрочной перспективе укрепится до 85, а то и 75 рублей.
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«При условии отсутствия нового геополитического негатива, ускоряющейся инфляции, ожидаемого охлаждения спроса на импортные товары (ввиду возросшей стоимости в рублях) со стороны потребителей, снижения дисконтов на международных рынках на российские энергоносители, можно ожидать в среднесрочной экспертизе укрепления рубля до уровня в 75-85 рублей за доллар», — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru