Как подтолкнуть капусту к завязыванию кочанов: опрыскайте и полейте — сразу свернется в клубок

На дворе июль, а капуста до сих пор не сворачивает листья в кочаны? Значит, ей нужна ваша помощь. Вероятнее всего, культуре не хватает питательных веществ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В этот ответственный момент овощу необходим азот. Поэтому самое лучшее, что можно для него сделать, — это приготовить настой коровяка.

Для этого смешайте 8 литров воды с 2 литрами удобрения. И забудьте об этом составе на 5 дней. Когда время пройдет, разведите его водой в соотношении 1:10 и вылейте под каждое растение по пол-литра питательной смеси.

Далее следует побаловать капусту раствором борной кислоты. Для его приготовления растворите маленькую ложку аптечного средства в литре кипятка, а затем смешайте полученную жидкость с ведром холодной воды.

Этим составом нужно опрыскать листья. Проведите процедуру в вечернее время. Уделите особое внимание центральным листьям капусты.

Если все сделать в соответствии с инструкцией, то кочаны начнут завязываться уже через несколько дней.

Источник: дзен-канал «Наша Дача»