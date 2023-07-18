Смочите ватный тампон и протрите подмышки: натуральное средство против запаха пота — дезодорант больше не нужен

Если вы хотите свести к минимуму пользование дезодорантом и антиперсперантами даже в жару, то наш лайфхак - для вас.

Отлично справляется с уничтожением запаха пота из подмышечной впадины яблочный уксус, который является натуральным средством.

Яблочный уксус обладает антибактериальным действием и препятствует образованию бактерий, из-за которых пот и приобретает неприятный запах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».