Смочите ватный тампон и протрите подмышки: натуральное средство против запаха пота — дезодорант больше не нужен

Если вы хотите свести к минимуму пользование дезодорантом и антиперсперантами даже в жару, то наш лайфхак - для вас.
Отлично справляется с уничтожением запаха пота из подмышечной впадины яблочный уксус, который является натуральным средством.
Яблочный уксус обладает антибактериальным действием и препятствует образованию бактерий, из-за которых пот и приобретает неприятный запах.
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Нанесите немного яблочного уксуса на ватный тампон или диск и протрите подмышки. Если же кожа тонкая и нежная, склонная к раздражению, то уксус нужно смешать водой в пропорции один к одному, перелить в пульверизатор и спрыснуть подмышками.
По материалам medaboutme.ru.