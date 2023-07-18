Смочите ватный тампон и протрите подмышки: натуральное средство против запаха пота — дезодорант больше не нужен

Ватные тампоны в стакане. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет обходиться без дезодоранта даже в жару.

Если вы хотите свести к минимуму пользование дезодорантом и антиперсперантами даже в жару, то наш лайфхак - для вас.

Отлично справляется с уничтожением запаха пота из подмышечной впадины яблочный уксус, который является натуральным средством.

Яблочный уксус обладает антибактериальным действием и препятствует образованию бактерий, из-за которых пот и приобретает неприятный запах.

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Нанесите немного яблочного уксуса на ватный тампон или диск и протрите подмышки. Если же кожа тонкая и нежная, склонная к раздражению, то уксус нужно смешать водой в пропорции один к одному, перелить в пульверизатор и спрыснуть подмышками.

По материалам medaboutme.ru.

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