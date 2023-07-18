Кабачки завалят урожаем: поможет мощная подкормка по листу — опрыскайте дважды за лето

Обычно кабачки не требуют пристального внимания. Эта неприхотливая культура растет без особых хлопот. И дает приличный урожай даже при минимальных временных и финансовых затратах.
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Однако и с ней иногда случаются неприятности. Если вы заметили, что на грядках много пустоцветов или имеющиеся плоды начали подгнивать. То немедленно смешайте молочную подкормку и опрыскайте ею проблемные посадки.
Для приготовления мощного средства смешайте пол-литра молока, 10 литров воды и половину чайной ложки борной кислоты. Доведите состав до однородного состояния и растворите в нем 35 капель йода.
Чтобы получить солидный урожай кабачков, достаточно двух подкормок за весь сезон.
Источник: tut-news.ru