Кабачки завалят урожаем: поможет мощная подкормка по листу — опрыскайте дважды за лето

Обычно кабачки не требуют пристального внимания. Эта неприхотливая культура растет без особых хлопот. И дает приличный урожай даже при минимальных временных и финансовых затратах.

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Однако и с ней иногда случаются неприятности. Если вы заметили, что на грядках много пустоцветов или имеющиеся плоды начали подгнивать. То немедленно смешайте молочную подкормку и опрыскайте ею проблемные посадки.