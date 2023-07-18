Могут потерять работу до конца лета: эти три знака зодиака окажутся на грани увольнения

Фото: freepik.com

Астролог Елена Соболева рассказала, кого ожидает финансовая яма, если ничего не сделать.

В последние годы все чаще происходят резкие увольнения. Порой начальник дает время, чтобы исправить свои ошибки. А кто-то даже не подозревает, что свое место в офисе он может потерять. 

Астролог Елена Соболева назвала три знака зодиака, представители которых могут лишиться работы уже в августе 2023 года.

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Первыми в зоне опасности оказались Овны. Они могут попасть под сокращения. Астролог отмечает, что к любой ситуации просто нужно быстро адаптироваться. Лучше не паниковать, а привыкнуть к любым изменениям и новым условиям.

Вокруг Раков образуются конфликты. Они могут стать жертвой ссор. Поэтому стоить более грамотно выстаивать общение с коллегами. Представителям этого знака зодиака нужно приложить усилия, чтобы избегать негативных эмоций. 

А у  Дев может смениться окружение. Старые коллеги уйдут, а их места займут другие люди. Поэтому перед ними встанет вопрос о том, стоит ли привыкать к новому или уйти вслед за своими старшими коллегами, сообщает rsute.ru.

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