Могут потерять работу до конца лета: эти три знака зодиака окажутся на грани увольнения

В последние годы все чаще происходят резкие увольнения. Порой начальник дает время, чтобы исправить свои ошибки. А кто-то даже не подозревает, что свое место в офисе он может потерять.

Астролог Елена Соболева назвала три знака зодиака, представители которых могут лишиться работы уже в августе 2023 года.