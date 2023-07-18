Купившие доллары в шоке: «американец» скоро станет еще дешевле — аналитики назвали честный курс

Те, кто вложил деньги в доллары, сейчас, видимо, испытывают некое шоковое состояние. Рубль в этот вторник, 18 июля, на бирже все же начал умеренно расти к доллару и евро. Аналитики связывают это и с ростом цены на нефть, и с приближением налогового периода.
Судя по всему, те, кто отложил покупку валюту на более поздние сроки, все-таки окажутся в выигрыше. Аналитики назвали честные цифры. По прогнозам, рубль в ближайшее время продолжит укрепляться.
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«Похоже, что рубль стабилизировался около 90 рублей за доллар. И при условии отсутствия нового геополитического негатива, ускоряющейся инфляции, ожидаемого охлаждения спроса на импортные товары (ввиду возросшей стоимости в рублях) со стороны потребителей, снижения дисконтов на международных рынках на российские энергоносители, можно ожидать в среднесрочной экспертизе укрепления рубля до уровня в 75-85 рублей за доллар», — ожидает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По материалам 1prime.ru.