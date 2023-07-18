Как отвадить гусениц от капустных грядок: поможет простая процедура — вредители потеряют аппетит

Многие дачники заранее беспокоятся о сохранности капусты. Они регулярно опудривают посадки табачной пылью и золой. Потому что по собственному опыту знают, что бабочки-белянки не сунутся в огород после такой обработки.

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Если упустить этот момент, то насекомые оставят на капустных листьях яйца. А из них вылупятся прожорливые гусеницы. И вам придется искать способы избавиться от этих вредителей.

Опытные огородники рекомендуют использовать для этих целей раствор нашатырного спирта. Для приготовления состава правильной концентрации нужно смешать 20 мл аптечного средства с 5 л воды.

Готовое средство следует распылить на зараженные посадки. После такой обработки гусеницы утратят к ним всякий интерес. Больше ни один листочек не пострадает.

Источник: дзен-канал «Дачные секреты от Виктории Радзевской»