Что делать, если на перцах не образуется завязь: поможет секретный состав — работает моментально

На кустах перца много цветков, а завязи не появляются? Эта проблема знакома многим дачникам. Причина банальная: дефицит питания.

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Поправить дело можно с помощью секретной подкормки. Все, что вам потребуется — это десятилитровое ведро воды и маленькая ложка борной кислоты.

Смешайте ингредиенты в одной емкости, доведите состав до однородного состояния используйте для опрыскивания по листу.

Положительные изменения появятся очень быстро. Уже через несколько дней вы будете любоваться на свежие завязи.

Источник: дзен-канал «Моя успешная дача»