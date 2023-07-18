Морковь растет на грядках крупной, ровной и сладкой — льем в лунки это удобрение: дедовский метод

Чем удобрять морковь на грядках, чтобы она росла крупной, ровной и сладкой. Знают далеко не все: всего 50% дачников, остальные даже не слышали. А зря! Дедовский метод заслужил одобрение агрономов.

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Тем более, что удобрение можно приготовить самостоятельно. Берем 3 грамма перманганата калия, 10 граммов борной кислоты и 10 литров воды.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем между собой, чтобы получилась однородная жидкость. Готовое средство рекомендуется использовать для полива под корень в лунки.

Сначала землю нужно увлажнить обычной водой. И только на следующий день можно вносить удобрение.

Это средство поможет моркови повысить устойчивость к некоторым заболеваниям и отпугнет часть вредителей на огороде, а также выступит в роли отличной подкормки.

По материалам belnovosti.by.