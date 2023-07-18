Что нужно сделать с молодой морковью на грядках в июле: будет сладкой и хрустящей

Чтобы получить роскошный урожай крупной, ровной, а главное, сладкой моркови, нужно подпитать овощные грядки особым составом.

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Для его приготовления растворите в чашке воды три грамма марганцовки и десять граммов борной кислоты. Когда жидкость станет однородной, смешайте ее с десятью литрами воды.

Готовое средство следует использовать для полива моркови. Инструкция такая: сначала увлажните почву обычной водой, а спустя сутки внесите эту подкормку.

Данный состав поможет восполнить недостаток питательных веществ и защитит от вредителей. Овощи вырастут всем на зависть. Даже зайцы от такой морковки не откажутся.

Источник: издание belnovosti.by