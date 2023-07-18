Достаточно одного полива, и герань превратится в цветущий шар — даже старые растения воспрянут

Если герань решила не баловать вас цветением в этом сезоне, попробуйте угостить ее янтарной кислотой. По заверениям бывалых садовников, растение воспрянет после первой же подкормки.

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А если использовать раствор препарата каждый месяц, герань будет цвести ярким шаром до поздней осени.

Для приготовления стимулирующей подкормки нужно измельчить в порошок 4 таблетки янтарной кислоты и размешать их в 2 литрах воды комнатной температуры.

Питательный состав нужно вносить строго после полива обычной водой. Повторяйте процедуру каждые 30 дней, чтобы добиться максимально возможного результата.

Источник: издание belnovosti.by