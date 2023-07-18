Как правильно окучивать картофель — вскопали, под каждым клубнем 5 картошин с кулак

Особое значение для богатого урожая картофеля имеет техника окучивания. Испробовали дедовский метод, а осенью выкопали под каждым клубнем по 5 картошин с кулак. Соседки-бабушки теперь делают только так: урожай стал тройным.

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Окучивать посадки на огороде нужно, когда всходы картофеля достигнут 10 сантиметров.

Второй момент, который следует учитывать, — это степень увлажненности грунта. В идеале окучивание нужно проводить сразу после дождя. А если по прогнозу синоптиков осадков не предвидится, то стоит полить грядки вручную.

Обычно картофель окучивают 2-3 раза за сезон. Это позволяет увеличить урожай картошки в разы.

По материалам belnovosti.by