Валютчики остолбенели: сегодня произошло внезапное обрушение доллара — никто не ожидал

Доллар на дневных торгах Мосбиржи 18 июля внезапно упал до 90,77 рубля, вызвав оторопь у инвесторов. Никто не ожидал такого подвоха.

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Финансовые аналитики один за другим утверждали, что в ближайшее время американская валюта будет идти исключительно на повышение и приблизится к 100 рублям за доллар.

Понижение курса ожидалось только в том случае, если ЦБ РФ повысит ключевую ставку на заседании совета 21 июля до 8,5% годовых. Тогда аналитики предвещали курс от 80 до 90 рублей, не более.

Источник: 1prime.ru