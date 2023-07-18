Если клематису больше 2 лет, обязательно его подкормите: будет радовать еще долго (аптечное средство)

Клематисы в молодом возрасте отлично растут и не нуждаются в особенной подкормке, однако на третьем году жизни обязательно окажите растению помощь. Тогда оно будет радовать вас своим красивым цветением еще не один год.

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Самым лучшим стимулятором цветения клематиса является борная кислота. Подкормка готовится так: в 10 литрах воды растворить 2 грамма борной кислоты и перемешать до полного растворения.

Опрыскивать нужно на стадии формирования бутонов и в процессе цветения по листу.

Длительное цветение клематиса обеспечивает калий, раствор на его основе готовится из 10 литров воды и 25 граммов вещества.

Эта подкормка уже должна быть прикорневой, вносить ее нужно в заранее увлажненную почву.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник»