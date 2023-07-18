Фитофтороз всегда убираем йодом: накапали немного — и любуемся чистыми помидорами

Возьмите 1 литр молочной сыворотки или нежирного молока, отсчитайте ровно 20 капель йода, разведите в ведре воды. Эта подкормка станет настоящим спасением для ваших помидоров.

Она мощно оздоравливает растения, спасает от фитофторы, гнили и других заболеваний. Отпугивает вредителей, а также стимулирует рост и развитие плодов. Томаты растут крупными и сочными.

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На каждый куст вылейте по 1 литру йодно-молочного состава. Делайте это обязательно не под прямыми солнечными лучами. Вечером, утром или днем в пасмурную погоду.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»