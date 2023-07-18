Как часто нужно поливать помидоры после посадки в грунт — 80% дачников не знают, а кустики чахнут

Около 80% дачников не знают, как часто нужно поливать помидоры после посадки в грунт. Если переусердствовать с орошением, кустики начнут медленно чахнуть.
Причина вовсе не в почве и ее плодородности. Оказывается, после пересадки помидоров их вообще лучше не поливать 2-3 недели. За этот период посадки прочно укоренятся в грунте, дадут мощный ствол, а корневая система обеспечит хорошее питание.
Если же слишком часто поливать томаты, то корневая система будет слабой. Отсюда и чахлый вид у посадок. Спешить с орошением не стоит, даже если почва выглядит пересушенной.
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Опытные дачники настаивают, что частый полив в период адаптации строго противопоказан. Увлажнение должно быть умеренным. Вмешательство будет уместным только в самый засушливый период. Когда солнце палит несколько дней, а на небе нет ни одного облачка.
По материалам belnovosti.by