Тля и муравьи больше не расплодятся: льем на пораженные кусты удобрение с мылом — сгинут за 24 часа

Как с помощью обычного мыла и сорняков избавиться от вредителей на даче без вреда для культурных растений. Муравьи и тля просто не переносят этот ядреный коктейль из одуванчика и мыла. Угостите насекомых «полезной» настойкой, и они больше не побеспокоят. Сгинут за 24 часа, а те, что уцелеют, тут же сбегут в лес, а тля и вовсе осыпется, словно шелуха, с кустов.

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