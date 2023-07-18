Тля и муравьи больше не расплодятся: льем на пораженные кусты удобрение с мылом — сгинут за 24 часа

Как с помощью обычного мыла и сорняков избавиться от вредителей на даче без вреда для культурных растений. Муравьи и тля просто не переносят этот ядреный коктейль из одуванчика и мыла. Угостите насекомых «полезной» настойкой, и они больше не побеспокоят. Сгинут за 24 часа, а те, что уцелеют, тут же сбегут в лес, а тля и вовсе осыпется, словно шелуха, с кустов.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Для приготовления настойки берем 2 кг корней и листьев одуванчиков и 5 ложек жидкого мыла. Сорняк следует измельчить, залить ведром теплой воды и оставить настаиваться на сутки. Затем добавить жидкое мыло и пропустить состав через марлю. Этим коктейлем можно обработать все пораженные тлей посадки. Без этого вредителя муравьи на дачном участке не задержатся. Повторять обработку нужно после каждого дождя, чтобы тля снова не расплодилась.
По материалам abekker.ru