Всего одно удобрение для чахлых перцев, огурцов и помидоров — полейте, и тут же начнут плодоносить

Как с помощью одного только удобрения «взбодрить» чахлые посадки на огороде — этим средством пользуются умудренные опытом дачники. Делимся дедовским методом — проверенно на 100%. Даже вялые кустики перцев, огурцов и помидоров оживут, станут крепкими и начнут плодоносить.

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Для того, чтобы приготовить удобрение, берем на 10 л теплой воды 1 ст. ложку лимонной кислоты. Этим раствором следует полить все проблемные посадки. Подкормку рекомендуется проводить исключительно в вечернее время. На один куст нужно вылить около 0,5 л целебного состава. Уже утром посадки воспрянут. Удобрение пойдет им только на пользу.

По материалам belnovosti.by