В июле и августе внесли эту подкормку — томаты кусты сгибают: плоды с три кулака

Томаты в июле и августе очень нуждаются в подкормке, поскольку почва уже многое им отдала.

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Опытные садоводы рекомендуют вносить калий и азот. А еще лучше – экокалий, который изготавливают из стволов подсолнечника. Это природный и экологичный продукт.

Кроме калия, в подкормке имеются важные для длительного плодоношения томатов сера, магний и немного фосфора.

Берите по 1 чайной ложке удобрения и бросайте под каждый корень томата для подкормки.

Двух раз будет достаточно.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»