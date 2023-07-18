В июле и августе внесли эту подкормку — томаты кусты сгибают: плоды с три кулака

Томаты в июле и августе очень нуждаются в подкормке, поскольку почва уже многое им отдала.
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Опытные садоводы рекомендуют вносить калий и азот. А еще лучше – экокалий, который изготавливают из стволов подсолнечника. Это природный и экологичный продукт.
Кроме калия, в подкормке имеются важные для длительного плодоношения томатов сера, магний и немного фосфора.
Берите по 1 чайной ложке удобрения и бросайте под каждый корень томата для подкормки.
Двух раз будет достаточно.
Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»