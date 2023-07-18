Будет «колбасить»: назван курс доллара на 22 июля — в Минфине на такое не рассчитывали

Причем в Минфине не планировали таких цифр. В начале этого года глава ведомства заявлял, что средняя цена за доллар будет в 2023 году 75 рублей. Но, как мы видим, пока все не так.

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