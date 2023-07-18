Будет «колбасить»: назван курс доллара на 22 июля — в Минфине на такое не рассчитывали

Доллар продолжает обновлять очередные психологические максимумы, опуская российскую валюту в цене. Причем эксперты уверены, что в ближайшее время котировки будет «колбасить» — то в одну, то в другую сторону.
«На этой неделе доллар будет колебаться в интервале 89-92 рубля, евро — в коридоре 99-102 рубля, юань — 12,3-12,7 рубля», — заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Причем в Минфине не планировали таких цифр. В начале этого года глава ведомства заявлял, что средняя цена за доллар будет в 2023 году 75 рублей. Но, как мы видим, пока все не так.
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