Как понять, что чеснок готов к уборке: назван самый точный признак — не опоздайте

Наступает пора уборки озимого чеснока. В некоторых регионах России его выкапывают в первой половине июля. Но в большинстве случаев данное мероприятие планируют на конец второго летнего месяца.

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Однако в этом деле нельзя полагаться только на календарь. Ведь если припоздниться, то качество урожая снизится.

Опытные огородники рекомендуют наблюдать за состоянием самого растения. По их заверениям, есть один верный признак того, что луковицы созрели: нужно смотреть на стрелки чеснока.