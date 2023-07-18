Победили фитофтору раз и навсегда: огурцы растут бешеными темпами, собираем ведрами

Самым распространенным заболеванием огурцов и помидоров являются грибковые. Это хорошо заметно по листьям, которые тут же начинают желтеть и покрываться пятнами.

Опытные дачники обрабатывают огурцы и помидоры «Фитоспорином», потому что в нем содержится сенная палочка.

Более бюджетный вариант – настой из сена. Сенная палочка уничтожает почти все известные болезнетворные микроорганизмы, которые связаны с грибком. Победить фитофтору можно быстро.

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