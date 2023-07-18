Вносим эту подкормку под огурцы в июле и августе: урожай мешкам таскаем и раздаем

Огурцы всегда ярко реагируют на внесение древесной золы в почву. Побалуйте их этой подкормкой в июле и августе, и вы соберете такой урожай, о котором даже не мечтали.

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Зола содержит калий, кальций, магний и фосфор. Удобрение помогает развиться почвенным полезным бактериям, кроме того слегка раскисляет почву.

Древесную золу необходимо вносить в прикорневой зоне, рассыпав примерно по три столовые ложки на один квадратный метр грядки.

Древесную золу легко можно сделать самим, собрав ненужные веточки, спиленные кусты с огорода. Также подойдут угли после шашлыка.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»