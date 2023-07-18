Объявлен курс доллара на 24 июля: в ЦБ заговорили о теории заговора

Курс доллара продолжает стремительно расти. Во вторник, 18 июля, «американец» приблизился к отметке в 92 рубля.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не строить теории заговора. Говорит, рубль падает на фоне внешних обстоятельств.

При этом эксперты не рискуют делать долгосрочные прогнозы. Но то, что доллар продолжит расти — факт.

«Курс может скакнуть до 100 рублей за доллар уже к 24 июля, поскольку для этого есть технические условия, но потом рубль откатиться назад», — заявила руководитель школы финансовой грамотности и инвестиций Нина Култышева.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».