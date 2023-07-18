Одна капля аптечного препарата заставит розы цвести все лето: хитрый трюк от дачников

Розы будут цвести все лето, если их вовремя удобрять правильными удобрениями. Лучшая подкормка, по мнению матерых дачников, — йодовая.

Купите в аптеке обычный йод и разведите одну каплю в трех литрах воды. А когда роза цветет — можно разводить одну каплю в одном литре воды.

Опрыскайте листья — и будет всем счастье.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете заставить розы пышно цвести все лето и наслаждаться их красотой и ароматом.

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