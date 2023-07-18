Желтые пятна на унитазе убираем только этим аптечным средством за 11 рублей: лучше не знаем

Обычная перекись водорода из аптеки за 11 рублей легко растворит желтые и рыжие пятна унитазе, ванне или раковине. А силу ей придаст тоже недорогой нашатырь.

Это сочетание веществ буквально выбивает самые жесткие наслоения со стенок, растворяет и делает ваш труд простым и приятным.

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Соедините 100 миллилитров нашатырного спирта и 50 миллилитров перекиси водорода. Протрите данным составом поверхности. Можно оставить на 20-30 минут для лучшего воздействия, если наслоения въевшиеся.

Далее почистите щеткой и смойте водой. Поверхность станет идеально белой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»