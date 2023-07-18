50 капель йода разводим с бором: помидоры попрут как на дрожжах — подкормка для конца июля

Для того, чтобы вырастить урожай помидоров богатым — нельзя забывать про полив и подкормки. В конце июля томаты нуждаются в питательных веществах, так как у них формируются завязи и плоды.

Лучшая подкормка для этого периода — йодовая. Разведите в пяти литрах воды 700 мл древесной золы, 5 грамм порошка бора и 50 капель йода.

На следующий день преступайте к поливу. Настой разведите из расчета 250 мл на 5 л воды и поливайте томаты 1 раз в неделю.

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