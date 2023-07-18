Доллар резко упадет в цене 21 июля: не верьте нынешним цифрам — вот настоящие

Доллар продолжает неудержимый рост, который уже, кажется, не остановить. Утренние торги 18 июля на Мосбирже показали очередное повышение американской валюты до 91,12 рубля.

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Финансовые эксперты считают, что пока рассчитывать на понижение не стоит, поскольку нет предпосылок для этого. Кроме того, наблюдается заметный рост импорта (параллельного) при практически полном отсутствии экспорта. Из-за чего интерес к иностранной валюты со стороны россиян только увеличивается.

Аналитики полагают, что доллар может подскочить уже в скором времени до 100 рублей. В то же время финансовый мир ждет 21 июля, когда состоится заседание Центробанка РФ. В его ходе ожидается оглашение новой ключевой ставки с повышением до 8,5% годовых.

Из-за этого, делают выводы эксперты, доллар пойдет на понижение и достигнет 80-90 рублей.

Источник: 1prime.ru