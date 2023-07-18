Всего раз полили огурцы молочным раствором: не узнаем — плодов море, листья желтые пропали

В 2 литра молока положите 50 граммов прессованных дрожжей, а также 2 столовые ложки сахара. Хорошо размешайте и оставьте на сутки в теплице.

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Так вы приготовите суперудобрение для огурцов, которые преобразят их, возродят и заставят плодоносить так, как никогда раньше. Гнили, вредителей и желтых листьев вы не увидите на растениях.

Перед применением разведите состав до 20 литров жидкости. И перед непосредственным использованием добавьте 20 капель йода.

На 1 куст огурца используйте 1 литр раствора под корень. Обязательно перед этим пролейте грядку теплой водой.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»