Страшные прогнозы сбываются: доллар сегодня взлетел еще выше — реальные цифры

Курс доллара в начале торгов 18 июля на Мосбирже взлетел сразу на 12 копеек, дойдя до 91,12 рубля. Евро подорожал на 34 копейки — до 102,46 рубля.

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Таким образом, статистика торгов подтвердила, что аналитики были правы. Они предсказывали в ближайшие дни повышение от 90 до 100 рублей. За 90 рублей курс доллара уже перевалил, ждем дальнейших скачков.

Однако финансовые эксперты оговариваются, что после заседания ЦБ РФ они ждут повышения ключевой ставки до 8,5%, что отразится на курсе доллара. Они считают, что валюта США сразу же станет дешевле и упадет до 80-90 рублей.

Источник: rsute.ru