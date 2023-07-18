Не засахарится: мудрые хозяйки варят варенье с этой добавкой – идеально хранится, вкус изумительный

Традиционно с середины лета хозяйки на даче варят варенье. Клубничное, малиновое, вишневое и много других любимых с детства сладостей так приятно открыть зимой за семейным столом. Но вот неприятность и расстройство, если в банке окажется твердая засахаренная субстанция!

Чтобы этого не произошло, а варенье в банке надолго сохранило свежий и первозданный вид, опытные дачники пользуются одной хитростью при варке, а также правильно хранят заготовки.

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Сахар выкристаллизовывается в банке в том случае, если среда в варенье оказывается недостаточно кислой. Поэтому хозяйки при варке добавляют щепотку лимонной кислоты. Либо можно выжать сок лимона.

Кислоту добавляют за 5-10 минут до готовности варенья, главное, не переборщить – кислоты надо 2 гр на килограмм сахара.

А вот хранить банки в темном прохладном месте, не допускать перепадов температур и прямых солнечных лучей.

По материалам сайта Belnovosti