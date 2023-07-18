Даже не старались — просто бросили под корни томатов: урожай снимать не успеваем (подкормка «лучшая»)

Соедините по одному килограмму жмыха, золы, добавьте литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбросайте у корней томатов в июле, и вы не узнаете культуры.

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Помидоры моментально избавятся от недугов, вредителей, гнили и прочей гадости. Будут выглядеть сильными, здоровыми, мощными. Начнут сразу же наращивать крупные и сочные плоды. Их количество увеличится в разы.

Данная подкормка дает все питательные вещества корням и растениям, стимулирует плодоношение. В то же время является природным защитником растений.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»