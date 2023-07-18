Эксперты посоветовали избавляться от долларов: скоро обрушение

В британском издании Financial Times высказали мнение, что финансовая стратегия США может привести страну к краху, а от долларов лучше избавиться. И как можно скорее.

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Газета напомнила, что государственный долг Америки превысил 100% ВВП и постоянно становится все больше и больше.

Мало того, США считается одной из самых финансово безответственных стран в мире. Эксперты, собеседники издания, не исключили, что с таким отношением другие государства захотят выйти из доллара, им надоест финансировать расходы Америки.

«США — карточный домик, который скоро рухнет, так что лучше избавляйтесь от долларов, пока можете», — можно прочитать в данном СМИ.

Источник: 1prime.ru